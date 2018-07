Daders vechtpartij in Bossche rechtbank nu zelf in verdachtenbankje

Zes mannen staan vanmiddag terecht voor de vechtpartij , vier van hen zijn familie van Yassine Majiti. Die kwam in november 2017 om het leven bij een schietpartij in Best, na afloop van een salsafeest. De rechtszaak tegen het zestal is in de rechtbank van Breda en niet in Den Bosch. Want daar stonden de rechters zelf ook in de frontlinie, toen de vechtpartij uitbrak.