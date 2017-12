Dakdekkers over onderlinge 'oorlog' in Den Bosch: 'Onzin, broodje aap'

Bever knaagt eigen 'kerstboom af' in de Maaspoort in Den Bosch

15:04 DEN BOSCH - Dat de bever aan een opmars bezig is, dat wisten de waterschappen in Nederland al langer. Ze werken inmiddels aan een 'beverprotocol' om deze knaagdieren weg te kunnen halen op plekken waar ze dijken bedreigen en daar holen graven waar een mens in kan huizen. Nieuw is het fenomeen in de Maaspoort in Den Bosch, waar de bever nu ook pal naast de A59 zich nestelt aan het Geerke. En dat is wat opmerkelijker zo dicht bij de 'bebouwde kom'.