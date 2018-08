Dansen op Vinyl in Rosmalen, 'Je hoeft hier niet voor goud af te dansen'

ROSMALEN - Ondanks de regen liet het publiek zich niet afschrikken. Dansen op Vinyl is vooral gezellig op en naast de dansvloer.

Het succes van de eerste editie van Dansen op Vinyl was dermate groot, dat al snel de beslissing viel om het evenement voor de tweede keer te organiseren. Echter, jammer genoeg is het weer op deze zaterdag erg wisselvallig. Toch zit de sfeer er goed in.

Leander Pennings, mede-organisator, baalt natuurlijk er natuurlijk wel een beetje van. "Vorig jaar hadden we de eerste dag ook regen en dat heeft gewoon invloed. Vanavond wordt het gelukkig droog, want dan is er de Disco Soul Avond." Terwijl hij schuilt onder een tent voor de regen, loopt de dansvloer langzaam vol. Al dansend onder haar paraplu komt Annie Rebergen - Klerks (jarenlang uitbater van het inmiddels gesloten Annie's Speelgoedparadijs) aan. "Ja, die kan wel dansen," lacht Pennings. En inderdaad: daar gaat ze, al dansend, klappend, trekt ze door haar enthousiasme meerdere vrouwen de dansvloer op.

Goed doel

Het mooie aan Rosmalense evenementen is dat je er altijd wel bekenden treft. Dus sta je zo een uur te kletsen aan een statafel, terwijl je de dansmoves van anderen bewondert. Op de statafels liggen viltjes, waarmee eenieder een plaatje aan kan vragen. "Daarnaast wordt men vriendelijk verzocht om daarbij een bijdrage voor Vrienden van Annenborch te geven." Vorig jaar was er ook een goed doel, namelijk het Jeugdsportfonds. "Deze keer hebben we voor deze invalshoek gekozen. Met het geld kunnen er leuke activiteiten voor de inwoners georganiseerd worden, waar ze met de reguliere middelen niet aan toekomen," legt Pennings uit.

Aan het programma ligt het niet in ieder geval. Behalve dansdemonstraties, is er ook nog een danswedstrijd. "Iedereen kan meedoen, er hoeft hier niet voor goud afgedanst te worden," lacht Pennings. En prijzen zijn er ook: een privéles bij Danscentrum Rosmalen en er worden kaarten weggegeven voor Welcome to Satisfaction op 12 januari 2019.

Lekker gedanst