De A2: van plein naar snelweg naar vitale slagader

Kleine groep zwervers zorgt voor veel overlast in Bossche binnenstad

17:36 DEN BOSCH - Bewoners en bezoekers van de Bossche binnenstad werden vorig jaar geplaagd door overlast door zwervers. Vanaf 2016 is het aantal klachten in de gemeente verdubbeld naar 385. Er werd vooral geklaagd in de binnenstad (185), Boschveld/Paleiskwartier (43) en de Vliert (38). Bert van Eijk (directeur van de Stichting Maatschappelijke Opvang) houdt er rekening mee dat door beveiliging de problemen inmiddels zijn verplaatst naar andere delen van de stad.