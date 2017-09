De barbier is bezig aan stoere opmars in Brabant

Aan de Spoorlaan in Tilburg is de Meesterbarbier sinds 2016 actief; aan de Kruisstraat in Den Bosch huist sinds eind 2016 Kings Barbers, in de Bossche Hinthamerstraat scheert Ricky en ook in Oss en Uden kunnen mannen terecht voor een strak kapsel, verkwikkende scheerbeurt of voor een goede gesprek van mannen onder elkaar.