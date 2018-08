De conciërge: Gianni van het Sint Janslyceum

DEN BOSCH - Uit eigen ervaring weet Gianni Pierro (56) hoe belangrijk het is om te kunnen ontwikkelen als kind. Zo heeft de conciërge van het Sint-Janslyceum een passie voor licht- en geluidstechniek. Soms zijn er leerlingen met dezelfde passie. ,,Een oud-leerling reist nu de hele wereld over omdat hij verantwoordelijk is voor lichteffecten bij grote shows."



Gianni Pierro (56) groeide op in een arm gezin in Zuid-Italië. ,,Ik weet hoe het is om in armoede te leven en hoe belangrijk het is om je te ontwikkelen als kind."