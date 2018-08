De conciërge: Marga Coonen van het Rodenborch College

Honderddui­zen­den plastic bekertjes op de grond: moet Den Bosch de wegwerpbe­ker verbieden?

9:05 Ma 27 aug. Honderdduizenden plastic bekertjes belanden er jaarlijks op de grond in Den Bosch. En dus moeten festivals verplicht worden over te stappen op de harde, herbruikbare bekers, bekend van onder meer Theaterfestival Boulevard. Dat wil althans De Bossche Groenen. De gemeente kan daarbij helpen, onder meer door te sponsoren in de aankoop van bekers of te helpen met een ruimte om de bekers reinigen, zo stelt de partij. Dinsdagavond praat een raadscommissie over het initiatief. Vier vragen over festivalafval in de stad.