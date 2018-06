'De kermis van Vinkel was op het plein, verderop de sfeer'

VINKEL - "Yes." Fjodor (13) 'grijpt' raak. Hij wint een bal op de kermis in Vinkel. "De portemonnee is bijna leeg. We gaan naar huis", zegt oma Tonny." Ze kijkt op haar horloge: "Half negen. Het is nog levendig hier. Afgelopen jaren was er op het Pastoor Vogelsplein na achten bijna niets meer te doen."