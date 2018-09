De Kikvorschen verdwijnen na ruim 90 jaar uit binnenstad

Meer dan 100 klachten over huurwonin­gen Kruiskamp, maar Zayaz weet van niets

14:19 DEN BOSCH – Uiteindelijk maakte de SP in Den Bosch er een zwartboek van om aan woningcorporatie Zayaz te overhandigen. Dat gebeurde vrijdagochtend, met in het boek een verzameling van ruim honderd klachten over schimmelvorming en tocht in woningen in de Vliegeniersbuurt en Verzetsheldenbuurt in de Kruiskamp.