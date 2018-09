De Maaspoortvaders gaan het zelf doen

Van wie is Hotel Terminus in Den Bosch nu? Kort geding om bod van 1,2 miljoen

3 september UTRECHT/DEN BOSCH - Er is een juridische strijd gaande rond hotel Terminus aan de Boschveldweg in Den Bosch. Via een kort geding dat maandag diende in Utrecht wil eigenaar David Damen verhaal halen bij Gestelaar Joost van der Steen en Utrechter Roy van Delft. De Vughtenaar denkt het pand in april aan hen hebben verkocht.