De parkeerplaats: een perfecte locatie voor de kermisexploitant

Winkeldief opgepakt die klanten en personeel bespoot met pepper­spray in Den Bosch

6 augustus DEN BOSCH - Een 41-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats is maandagmiddag opgepakt in de wijk Maaspoort in Den Bosch. Hij wordt ervan verdacht vorige week twee gewelddadige winkeldiefstallen te hebben gepleegd in de Lokerenpassage. Bij een winkeldiefstal werd de man overmeesterd door klanten en personeel waarna hij hen bespoot met pepperspray.