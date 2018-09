De stad van...Guus Ong: 'Een prachtige boulevard door de stad zou echt bij Den Bosch passen'

Deze keer vertelt Guus Ong over zijn Den Bosch. Hij is tekenaar.

Guus Ong (69) woont al zo'n veertig jaar in Sint- Michielsgestel, maar hij voelt zich toch een Bosschenaar. ,,Veel aspecten verbinden mij aan de stad. Ik ben er geboren en werkte bijna veertig jaar als docent op het Jeroen Bosch College. Ook woont mijn familie er en heb ik een grote liefde voor de stad en haar bewoners."

Naast zijn baan als docent werkte Ong als tekenaar-illustrator voor kranten en tijdschriften. En dat doet hij nog steeds. ,,Sinds 2012 maak ik wekelijks een cartoon over het typische Bossche dialect in de Bossche Omroep. Ook teken in voor het cultuurtijdschrift Bossche Kringen, dat uit wordt gegeven door de Kring Vrienden."

Het werk van Ong gaat vaak over Bosschenaren. ,,Als karikaturist kun je door overdrijving en uitvergroting dingen beter zichtbaar maken. Zo ook het eigene van een Bosschenaar."

Van 18 november tot 18 december organiseert Ong samen met Jan Wijers een expositie in het Kruithuis. ,,Hij maakt keramisch objecten. Van mij vind je er schilderijen, tekeningen en objecten van hout."

Tot rust komen

,,Ik loop vaak met mijn schetsboek door de stad om Bosschenaren te schetsen of om andere tekeningen te maken. Als het in de stad te druk is, ga ik vaak naar de Sint Jan. Daar is het altijd rustig en stil. Er hangt een bepaalde sfeer waar je ontspannen van wordt. Dan maak ik daar schetsen van mensen of van het gebouw."

Mooi Bosch

,,Ik ben gek op het Bosch. In 1976 maakte ik in opdracht van de VVV het boekje Spul van de Rul. Daar zijn Bossche uitdrukkingen verbeeld in cartoons. Later volgden meer publicaties. Mijn favorieten zijn: Wa gij kut?, Wè zeet uwes? En godnakendenondejunogantoe."

Trots

,,Op het Noord-Brabants museum. Een geweldig instituut met als hoogtepunt natuurlijk de Jeroen Bosch tentoonstelling. Het hoge niveau van deze expositie heeft de stad een bijzondere culturele allure gegeven die ook mij met trots vervult."

Wat ik mis