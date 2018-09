De stad van... Kasper Vrielink

Kasper Vrielink, alias Kav Verhouzer staat in de Top 40 met zijn nummer Stap Voor Stap. ,,Dit nummer maakte ik samen met rapper Sjaak. Ik was al lang fan van de rapper toen mijn manager vroeg of ik met hem wilde samenwerken. Toen ik een beat stuurde, kreeg ik een half uur later al reactie dat hij ook wilde samenwerken."

En zo ging Vrielink met Sjaak de studio in. ,,Na een paar glazen wodka en champagne maakten we de eerste opzet van het nummer. Daarna hebben we nog drie studiosessies gehad. Het laatste couplet is opgenomen in mijn eigen studio in Den Bosch."