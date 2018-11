De vraag is hoelang de 'DDR-poefs' nog in Hintham blijven staan

Die vraag stond op deze maandagavond centraal in De Biechten, waar een openbare wijkraadsvergadering op de agenda stond. Er waren zo'n twintig wijkbewoners present. Marja van Noort, voorzitter van de wijkraad, gaf vrij snel het woord aan wijkmanager Paul Hilgers. Het eerste item dat hij aanroerde betrof het feit dat de bewoners van de 'grijsgekleurde' Pastoor Hoekxsingel sinds enkele maanden zitten opgescheept met drie foeilelijke betonnen 'DDR-poefs'. Dit ter vervanging van krakkemikkige hekjes, bedoeld als afscheiding van een parkeerterrein. "In het kader van de vergroening, een actueel thema binnen het college, moeten we zoveel mogelijk af van al dat grijs in deze straat."

Bewoners kunnen op dit gebied een beroep doen op het Wijk-, buurt- en dorpsbudget van de gemeente. Als de subsidie eenmaal is toegekend, kan een stedenbouwkundig architect aan de slag, in overleg met de wijk. Het planten van een groene haag geldt in dit geval -mede afhankelijk van het draagvlak- als een van de opties. "Het zou mooi zijn als het ontwerp nog dit jaar gereed is, dan kan er straks in het voorjaar geplant worden", opperde Hilgers.

De speelgelegenheden die voorhanden zijn vormen een ander serieus aandachtspunt. "Meerdere bewoners hebben de wens uitgesproken dat het speelveldje tegenover Scouting Hintham flink op de schop zou moeten. De aanwezige wip en andere toestellen zijn weliswaar leuk voor kleine kinderen. Maar tieners zijn er veel te oud voor. Voor hen zou wellicht een kunstgrasveldje, voorzien van enkele bewegende elementen, zeker geen overbodige luxe zijn. Daarnaast is het een idee om vijftig meter verderop het bestaande Natuurspelenveld te upgraden."

De verkeersveiligheid kwam óók aan de orde, zij het summier. "Ik ben op de rotonde hier in de buurt al bijna zeven keer aangereden. Is het niet mogelijk om er extra toezicht op te zetten?", vroeg wijkbewoner Annie Derde zich af.

Wijkraadslid Karel Stoffels deed tot slot verslag van de jongste aflevering van de Groensnoeidag die eind vorige maand plaatsvond. "Normaal brengen twee vrachtwagens van de gemeente het snoeiafval weg. Maar vanwege een 'calamiteit' (de enorme hooibergbrand langs de A2 ter hoogte van het Provinciehuis...red) was dit keer slechts één wagen beschikbaar. Desondanks is er 141.000 kilo opgehaald!", aldus Stoffels.