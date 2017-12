De watermolen hangt weer op zijn plaats

DEN BOSCH - Met Brabantse hartelijkheid is het schilderij van Vincent van Gogh in Den Bosch ontvangen. Een erehaag van lawaai makende kinderen en een orkestje begeleidden de terugkeer van het schilderij de Collse watermolen naar Brabant.

Het leek wel de intocht van Sinterklaas. Iedereen buiten op het voorplein van Het Noordbrabants Museum wachten op de komst van de vrachtauto met het lekkers. Met in de achterbak daarin maar één cadeau: de door Vincent van Gogh geschilderde watermolen, een schilderij dat twee weken geleden door museumdirecteur Charles de Mooij werd gekocht op een veiling in New York.

Conservator Helewise Berger van het museum had het schilderij persoonlijk opgehaald en voerde haar inspectie of alles tijdens het vervoer goed was gegaan 'live' uit voor de vele fototoestellen en camera van de pers. Het olieverfschilderij kwam aan in een speciale schokbestendige kist die het schilderij op een vaste temperatuur hield. Daarna kreeg het werk op zijn plek in 'Het verhaal van Brabant' bij de andere Van Goghs die het museum bezit of leent.

Heel bijzonder was dat het museum er met hulp van de provinciebestuur in was geslaagd het aankoopbedrag bij elkaar te krijgen. Bij de veiling was het nog spannend of dat bedrag toereikend zou zijn, maar uiteindelijk kostte het schilderij 'slechts' drie miljoen euro.