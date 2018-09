‘Debacle’ Boschwijzer móet in afgeslankte vorm verder

VIDEO Lucas De Man bezocht de twintiger in Azië

15:36 DEN BOSCH - De Vlaamse theatermaker Lucas De Man reisde met een cameraploeg in zes weken langs zes megasteden in Oost-Azië. Al zijn ervaringen, ontmoetingen en gedachten verwerkte de voormalig stadskunstenaar van Den Bosch in de voorstelling 'De Man in Azië'. Het stuk heeft hij gemaakt bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg. Te zien in de Verkadefabriek.