Debat over 'kansrijk' Winterland in Den Bosch

Bosch theater slopen middenin het seizoen? Interim-directeur kan direct vol aan de bak

7:10 DEN BOSCH - Het begin van de sloop van het Theater aan de Parade is door de gemeente Den Bosch gepland op maart 2020. Bij het theater zijn ze op z’n zachtst gezegd niet blij omdat dit middenin het theaterseizoen 2019-2020 is. Er zal daarom met de gemeente nog een robbertje gevochten moeten worden. Voor interim-directeur Gijsje van Honk, die volgende week dinsdag voor tien maanden bij het theater aan de slag gaat, zal het een van de eerste taken zijn.