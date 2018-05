Definitief einde voor Bossche warmtekrachtcentrale

Linkse oppositie is redelijk positief, maar mist ook prijskaart­je bij bestuursak­koord: 'Er moet wel een zak geld komen'

15:58 DEN BOSCH - 'Hartstikke groen en hartstikke duurzaam'. Over het groene deel van de plannen in het bestuursakkoord is de linkse oppositie wel te spreken. Maar ook hier rijst de vraag: waar is dat prijskaartje? ,,Het is niet de bedoeling dat de hete aardappel voorruit wordt geschoven."