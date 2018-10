Den Bosch: bijna 5 miljoen voor wachtlijsten Wmo, jeugdhulp, schuldregeling en bijzondere bijstand

Oorlog niet langer een voetnoot in de Bossche geschiede­nis: logerende militair leverde geld op

9:16 DEN BOSCH - Den Bosch en de Eerste Wereldoorlog. Dat is een verhaal apart dat is te lezen in een boek dat binnenkort verschijnt. ,,Hiermee is de Eerste Wereldoorlog niet langer een voetnoot in de Bossche geschiedenis."