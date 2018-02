Den Bosch bouwt komende jaren veel bij: drie keer meer vergunningen uitgegeven

DEN BOSCH - In de gemeente Den Bosch wordt de komende jaren veel meer gebouwd dan in de afgelopen periode. Dat valt op te maken uit het aantal bouwvergunningen dat is verleend. Dat zijn er 3,5 keer meer dan vorig jaar.

Bleef het aantal nieuwe bouwvergunningen in 2016 nog beperkt tot 306, afgelopen jaar verleende Den Bosch 1.081 nieuwe vergunningen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag openbaar maakte. De groei zit 'm in zowel huur- (373) als koophuizen (608).

Daarmee hoort Den Bosch tot de grootste stijgers in het land. De gemeente Oss blijft nog flink achter. Daar zijn vorig jaar 256 bouwvergunningen verleend. Dat is, ondanks de herstellende woningmarkt, minder dan de 326 verleende bouwvergunningen in 2016. In Tilburg blijft het aantal vergunningen min of meer gelijk. Het gaat hier wel om relatief veel koophuizen.

Twee jaar

Na het verlenen van een bouwvergunning duurt het meestal een jaar of twee voor er daadwerkelijk gebouwd wordt. Het aantal verleende vergunningen is daarom volgens het CBS een goede indicatie voor het aantal woningen dat in de toekomst bijgebouwd gaat worden.

In Nederland werden in totaal bijna 70.000 bouwvergunningen verleend. Dat is bijna hetzelfde aantal als voor de crisis: tussen 2000 en 2008 verleenden alle gemeenten samen zo'n 80.000 vergunningen per jaar.