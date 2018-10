Den Bosch de boer op voor (woningbouw)plannen Parallelweg

Rond de zomer van 2019 moet bekend zijn met welke van de vier te selecteren partijen de drie grondeigenaren in zee gaan. Maar dan moeten de kandidaten eerst nadrukkelijk ook met de omwonenden gesproken hebben. En aangeven hoe de ‘winnende’ projectontwikkelaar vervolgens met de omwonenden in gesprek blijft.

Het noordelijk deel van het EKP-terrein, daar waar het pand van het voormalige expeditieknooppunt staat en in juli voor een deel uitbrandde , is eigendom van de gemeente, NS en PostNL. De eigenaren zijn op zoek naar een ontwikkelaar die plannen voor het terrein langs het spoor gaat maken en ontwikkelen.

Daarbij zijn al wel een aantal voorwaarden bekend. Op het terrein moet hoogbouw komen met minimaal 25 procent sociale huur of koop en 15 procent middeldure huur of koop, voor vooral een- of tweepersoonshuishoudens. Verder moet er ook ruimte zijn voor zichtbaar groen, kleine bedrijfjes en ondersteunende horeca en winkels. De gemeenteraad voegde daar nog aan toe dat naar de mogelijkheden van studentenhuisvesting gekeken moet worden. De gemeente noemt dit totaal ‘een nieuw stedelijk woongebied met een mix van stedelijke functies’.

Overleg

In de deze maand te beginnen aanbestedingsprocedure is het overleg met belanghebbenden vastgelegd, en dan met name met de omwonenden. Daarop wordt door de grondeigenaren beoordeeld, naast de inhoud van het plan en de prijs voor de grond. De vier geselecteerde partijen zijn verplicht om rond februari 2019 met de omgeving aan tafel te gaan over thema’s als duurzaamheid, milieu en mobiliteit. Die zogenoemd dialoogfase zal in het voorjaar klaar zijn.