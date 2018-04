Den Bosch heeft nu een eigen Dierenambulance

Een rouwkraam ter ere van bekende marktkoopman Toon Pijnappels

14 april DEN BOSCH - Aaaaaaaaardbeien. Met die langgerekte (en luidkeelse) kreet verwierf de verkoper van groenten, fruit en eieren bekendheid. En als-ie dan voor de zoveelste maal binnen een kort tijdsbestek een doosje aardbeien had verkocht, was Pijnappels niet te beroerd zich te bedienen van een typische oneliner: "Nog ennen euro!". Hij was óók herkenbaar aan zijn karakteristieke zwarte leren pet in de winter en zijn witkleurige katoenen hoedje in de zomer. En tot een jaar of drie terug aan zijn onafscheidelijke sigaar. Echter van de ene op de andere dag was hij plotseling met roken gestopt.