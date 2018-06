Den Bosch heeft (vooralsnog) voldoende handhavers, 'als de juiste keuzes gemaakt worden'

Te koop in Bossche binnenstad: een Harry Pot­ter-ach­tig gebouw

16:03 DEN BOSCH - ,,We hebben er jarenlang achter gesloten gordijnen aan gewerkt. Maar de gordijnen mogen nu open." Dat zegt Hans Wikkerink directeur/eigenaar van TPN Vastgoedontwikkeling over de nieuwe invulling van het rijksmonumentale pand op de hoek van de Bossche Waterstraat-Mortel waar tot de jaren tachtig het Rijksarchief was gevestigd. Het gedeelte op de hoek met de Mortel is sinds kort als woning/kantoor te koop voor 775.000 euro.