Den Bosch houdt fractie over op begroting van 845 miljoen

Op en begroting van 845 miljoen euro heeft de gemeente Den Bosch in 2017 een fractie overgehouden: 1,3 miljoen euro. Dit voordeel is vooral een gevolg van hogere inkomsten van het rijk.

Paul Roovers

DEN BOSCH - Maar ook de gevolgen van de aantrekkende economie zijn terug te lezen in de cijfers en toelichtingen. Zo werden er in Den Bosch meer omgevingsvergunningen verleend waardoor inkomsten uit bouwleges stegen. Ook het aantal overnachtingen in de stad door toeristen is vorig jaar toegenomen. De gemeente kon een ton meer aan toeristenbelasting op de rekening bijschrijven.

Opvallend is dat de gemeente in 2017 op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) structureel minder uitgeeft. Er zijn minder woonvoorzieningen verstrekt, en het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp is ook flink gedaald. Vorig jaar maakten maar 2500 cliënten er gebruik van en dat leverde een voordeel op van 1,7 miljoen euro. Daardoor namen echter ook de eigen bijdragen af waardoor de gemeente aan de andere kant 7 ton misliep. Minder cliënten dus maar wel meer mantelzorgers die een beroep doen op de toelageregeling voor huishoudelijke hulp.

PGB

Ook op het gebied van de PGB's hield de gemeente geld over maar daar was op gerekend. De bijdragen zijn namelijk vastgesteld op basis van berekeningen van het rijk. En al eerder werd duidelijk dat het rijk hierbij fors hoger heeft begroot dan het werkelijk aantal toekenningen, zeker waar het de PGB's voor jeugd betreft. Daardoor hield de gemeente Den Bosch in totaal maar liefst 3,9 miljoen over op de budgetten.

Dat geld wordt conform de afspraken met de gemeenteraad gestort in het sociaal en zorgfonds. Uit datzelfde potje moet de gemeente ook wel eens een extra greep doen. Zo ook vorig jaar toen de regiogemeenten extra geld nodig hadden voor jeugdzorg. Het bleek nodig om de overgang naar lokaal jeugdzorgbeleid te versnellen. In de jaarrekening wordt overigens ook al zorgelijk vooruit gekeken naar 2019 omdat het rijk heeft aangekondigd dat ook dan, net als in 2018, minder geld beschikbaar komt.

Een jarenlange juridisch gevecht met de belastingdienst over terugvorderen van btw na de bouw van het stadskantoor in 2003, is door de gemeente gewonnen. Hierdoor kon eenmalig 1,4 miljoen worden bijgeschreven.

