Den Bosch is net zoals Venetië een groot watermuseum

"De watermusea in de wereld zijn kralen die een ketting willen vormen", omschrijft 'erfgoedwethouder' Huib van Olden van Den Bosch. "Een wereldwijde waardering dat watermusea samen met onderwijs en onderzoek laten zien hoe belangrijk water is bij bijvoorbeeld duurzaamheid", vult Moerman aan. "Het UN-stempel zegt: wat jullie doen is de moeite waard. Je realiseren dat water vroeger, nu en in de toekomst belangrijk is. De bron van ons leven. Dat laten deze musea op allerlei manieren zien. Je bedenkt met elkaar hoe je dat doet; komt op ideeën."

Excursies

Uiteraard werd ook gevaren in en om Den Bosch. "Deze stad is met de Binnendieze en al haar andere water zoals Venetië één groot watermuseum", zegt ze.

Museum

De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch wil al jaren dat er een (water)museum in de stad komt. In het Kruithuis bij de Zuid-Willemsvaart zou er aandacht moeten zijn voor de 80-jarige oorlog met het Beleg van Den Bosch in 1629 door Frederik Hendrik. Bij die strijd om Den Bosch speelde water of juist geen water door drooglegging een grote rol. Bovendien zou er in het Kruithuis een informatiecentrum over de historische Zuiderwaterlinie van Bergen op Zoom naar Grave moeten komen.