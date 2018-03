Den Bosch moet wennen aan feestje tijdens halfvasten

DEN BOSCH - Ongeveer 500 veelal jonge carnavalsvierders hebben zondag het Halfvasten Matinee in de omgeving van de Karrenstraat bezocht. "Een leuk en gezellig feestje van Oeteldonkers onder elkaar", zegt organisator Richie van Berlo die eigenaar van café 'Zomers en Zomers' in de Karrenstraat is.

Het halfvastenfeestje kwam zondag langzaam op gang. Het is 's middags alleen druk bij borrelcafé 'De Buurvrouw'. "Komt omdat Tino Martin straks optreedt", zegt iemand die in het rijtje wachtenden voor de kroeg in de Korenbrugstraat staat. "Die zanger krijgt het Ziggo Dome gemakkelijk vol."

De andere kroegen in de omgeving zijn rond half zes vrijwel leeg.

"Vorig jaar was het erg druk. Goed inderdaad voor ons ondernemers, maar ook goed voor een bruisende binnenstad. Er wordt iets georganiseerd. Je kunt ook niets doen. Dat schiet niet op. Het is een aantal jaar geleden ook klein met de elfde van de elfde begonnen. Moet je nu kijken wat voor feest dat is. Ik hoop dat er de komende jaren meer cafés met halfvasten mee gaan doen."

Halve optocht

De mensen op de terrasjes aan de Parade zien in de middag een 'Oeteldonks optochtje' aan zich voorbijtrekken. Negen vrouwen lopen 'voor de gein' in jute zakken als geldzak, trekzak, lamzak, snoepzak, kledingzak en andere creaties via de route van de echte grote optocht richting Parade. "Een halve optocht", zegt initiatiefneemster Thea Pigmans. "Het is tenslotte halfvasten hè."

Op de Graafseweg wordt voorzichtig het carnavalslied 'Zak eens effe deur' ingezet. Op de bordjes die de vrouwen omhooghouden valt te lezen dat er 'zonder meziek gin zak aon is'.

"Een echte halfvastenoptocht zoals bijvoorbeeld in Oss? Ik denk niet dat we dat in Den Bosch van de grond krijgen", gaat Pigmans verder. "De vraag is ook of dat nodig is. Er is al zo veel. Volgend jaar weer? Daar moeten we nog een nachtje over slapen."

Volledig scherm Het was zondagmiddag even over 17.00 uur rustig in de Karrenstraat in Den Bosch © Peter De Bruijn