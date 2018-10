Den Bosch voelt zich (nog) niet gebonden aan groot windmolenpark in de polder

DEN BOSCH – Alle inwoners van Den Bosch en (commerciële) partijen mee laten praten over een windmolenpark in de Rosmalense polder. En pas dan een beslissing nemen óf er een windmolenpark in de polder komt en hoeveel van die reuzen er dan komen te staan.

,,Wij voelen ons niet met handen en voeten gevonden aan dit voorstel. We hebben het nu over inspraak en hoe we de buitengebieden in de toekomst in moeten richten. Na deze verkenning worden definitieve beslissingen genomen’’, vertolkte Fouad Kabbouti (PvdA ) dinsdagavond de mening van de meeste partijen in de raad.

Initiatief agrariërs

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er in de polder tussen Oss en Rosmalen ruimte is voor mogelijk 60 tot 80 windmolens. Zowel aan de Bossche als Osse kant van de polder hebben agrariërs zelf het initiatief genomen voor tientallen windmolens op eigen terrein. De meerderheid van de gemeenteraad gaf in meerderheid ook gisteravond weer aan niet tegen een windmolenpark te zijn, maar met name De Bossche Groenen zette vraagtekens bij de omschrijving grootschalig, zoals in het voorstel staat.

,,Schrap de term grootschalig, zodat burgers niet het gevoel krijgen dat het dan geen zin meer heeft om mee te praten’’, betoogde Judith Hendrickx namens De Bossche Groenen. Wethouder Mike van der Geld voelt daar niets voor. ,,We moeten eerlijk zijn, het gaat om een grootschalig windmolenpark. Maar over de maatvoering komen we nadrukkelijk te spreken.’’

Quote Het kan dus niet zo zijn dat er na de inspraak geen enkele molen komt Paul Kagie, Leefbaar 's-Hertogenbosch De gemeenteraad volgde Hendrickx niet. Omdat de meeste partijen, met de wethouder menen dat hét moment over het aantal te plaatsen windmolens nog moet komen. Het gebied is geschikt, maar uiteindelijk bepaalt de raad hoe en wat. ,,De burgers zijn aan zet’’, aldus Guido Smeets van Rosmalens Belang. ,,Op basis van de conclusies van de inspraak maken wij keuzes.’’ Eva Eigenhuijsen (VVD): ,,Er zijn in Den Bosch veel vragen over de initiatieven. Laten we daar oog voor hebben door zorgvuldig te zijn.’’ Volgens Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch moet Den Bosch deze kans pakken en vooral duidelijk zijn. ,,Het kan dus niet zo zijn dat er na de inspraak geen enkele molen komt.''

De SP vroeg ook na te gaan of de gemeente zelf ook molens kan plaatsen. ,,Zodat alle inwoners van de gemeente daar profijt van zouden kunnen hebben’’, aldus Bram van Boven. Van der Geld vraagt zich af of dit mogelijk is. ,,We hebben nauwelijks gronden in bezit in de polder.’’

PVV en BVP tegen