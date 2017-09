Den Bosch wil Groote Wielen afronden met 1.800 tot 2.300 woningen; wijk klaar in 2035

Een gifgroen monster langs de kant van Treurenburg

18:14 DEN BOSCH - Opvallend beeld maandag langs Treurenburg in Den Bosch: een gifgroene sportwagen Nissan 350Z. Passanten keken hun ogen uit. In de actiefilm The Fast and the Furious, Tokyo Drift uit 2006 speelt de gestroomlijnde 350Z een hoofdrol. Tussen het bulderende geweld tijdens de illegale straatraces houdt deze sportwagen fraai stand.