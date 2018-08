Den Bosch wil van de zijlijn het veld van de wietteelt instappen

DEN BOSCH - Niet langer vanaf de zijlijn toekijken, maar daadwerkelijk meedoen. Een groot deel van de Bossche politiek én burgemeester Jack Mikkers willen in de toekomst best meedoen aan een experiment om de wietteelt te legaliseren, maar dat zal niet eenvoudig en zeker geen uitgemaakte zaak zijn.

,,Formeel heeft zich nog geen enkele gemeente in Nederland voor het experiment gemeld. Omdat de voorwaarden niet duidelijk zijn en het kabinet geen verschil maakt tussen Amsterdam en Brabant. Ik ben niet tegen een experiment, maar dan moeten de voorwaarden Den Bosch passen en niet een dogma uit Den Haag zijn’’, aldus Mikkers.

Onhoudbaar

De commissie bestuur boog zich donderdagavond over een door Leefbaar Den Bosch en De Bossche Groenen aangeslingerde discussie om méér te doen dan toekijken en een eventueel experiment over te laten aan de overige B5-steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond. De meerderheid van de gemeenteraad maakte die keuze in de tijd van burgemeester Ton Rombouts. ,,De wereld is veranderd’’, betoogde Paul Kagie van Leefbaar. ,,Het standpunt om aan de zijlijn toe te kijken is niet meer houdbaar. Drugs heeft een ontwrichtende werking tot in de poriën, ook in de Bossche samenleving, wij moeten meedoen.’’

Quote Heel veel gemeenten wilden meedoen, het leek wel een miss-verkiezing Jack Mikkers D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus gingen direct mee in het standpunt van Leefbaar en de Groenen. Scepsis was er bij CDA, Rosmalens Belang, Bossche Volkspartij, Bosch Belang, VVD en gewoon ge-DREVEN, ronduit tegenstander was de PVV. Het was Mikkers die uiteindelijk de problemen schetste aan het meedoen aan een experiment.

Volgens de burgemeester begon het al bij het regeerakkoord waarbij experimenteren voor een beperkt aantal gemeenten in het land mogelijk wordt gemaakt. ,,Heel veel gemeenten wilden meedoen, het leek wel een miss-verkiezing. Maar het kabinet ging vervolgens steeds meer het experiment invullen zodat van samenwerking tussen gemeenten geen sprake kan zijn én er geen verschil is tussen Amsterdam en Brabant. Dan heb je geen experiment want dan is er niets te vergelijken.’’

Crux

Dat laatste is de crux voor Mikkers en veel van zijn collega’s. ,,De problemen met wiet zijn voor elke gemeente anders. Den Bosch is tot nu toe van de B5 het meest conservatief geweest. Door de verschillen in beleid met die steden gelijk te trekken, wijze van handhaven en ingezetenen-criterium, kunnen we meer dan alleen aan de zijlijn staan en een voortrekkersrol spelen.’’