Den Bosch wil wijk- en dorpsbudgetten niet nu al aanpassen

DEN BOSCH – Geef het (nog even) de tijd, maar pas na één jaar niet de wijk- en dorpsbudgetten in Den Bosch aan. Rosmalens Belang zwengelde deze week de discussie aan.

Volledig scherm Roos van der Kallen-van der Donk Omdat deze lokale partij vindt dat met name de kernen Nuland en Vinkel te weinig geld krijgen voor het potje waar bewoners een beroep op kunnen doen om onder meer activiteiten op te zetten. Volgens Roos van der Kallen moeten de budgetten op een andere manier verdeeld en uitgebreid worden.

Van der Kallen haalde namens Rosmalens Belang Nuland en Vinkel aan: ,,Het dunbevolkte Vinkel krijgt een budget van 11.523 euro en is nu al met 6325 euro ruim over de helft van het budget heen. Dat geldt ook voor Nuland. In deze dorpen is het juist van groot belang dat er van alles georganiseerd wordt voor de inwoners om de leefbaarheid op peil te houden. Daar zijn immers niet zoveel winkels en evenementen zoals in de binnenstad.’’

Op de schop

Van de meerderheid van de gemeenteraad hoeft het systeem één jaar na invoering niet op de schop. De verdeling van het geld is gebaseerd op het aantal inwoners van een wijk of dorp. Dat is het meest eerlijke, in de ogen van de meeste politieke partijen. ,,In de aanloop naar dit systeem is uitvoerig met alle betrokken partijen gesproken en besloten om het op deze wijze te doen. Waarom zouden we het geld dan nu anders gaan verdelen?’’, aldus Sjef van Creij van gewoon ge-DREVEN.

Ook de vraag van Rosmalens Belang om de budgetten uit te breiden, vond nauwelijks gehoor. Volgens Rianneke Mees van de Bossche Groenen zou er gekeken moeten worden naar ’onderbenutting’, kijken in welke wijken en dorpen er geld overblijft. ,,En dat geld dan inzetten in wijken als de Kruiskamp en Den Bosch-Noord om bewoners daar te stimuleren meer binding tussen de mensen in de wijk te krijgen.’’

Kindervakantieweken