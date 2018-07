Dertien koopwoningen en 32 huurappartementen op locatie oude school Boschveld

60-jarige trouw van Jaap en Mies uit Den Bosch

13:19 DEN BOSCH - 2 juli 1958. Het is voor Jaap en Mies Koedoot een dag voor in de boeken. Het is de dag waarop ze elkaar het ja-woord gaven, waarop ze elkaar eeuwige trouw beloofden. En nu, 60 jaar later, houden ze zich nog steeds aan die belofte.