Diamanten huwelijk begon met een stofdoek

Jan Heijmans en Anneke van der Mierden zijn op dinsdag 11 september 60 jaar getrouwd. Ze groeiden allebei op in Den Bosch: hij aan de Maijweg, zij in Deuteren. Anneke was vroeger als verkoopster werkzaam in de mode, onder andere bij V&D en Claus Mode. Jan was na zijn militaire dienst werkzaam in de financiële wereld. Na de recessie in de jaren '80 werkte hij tot zijn 73e in de taxibranche, en tot op heden is hij nog werkzaam als gastheer in de Sint-Jan.