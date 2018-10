Diep in haar hart is Stephanie Verhoef uit Rosmalen, deelnemer aan Invictus Games, nog altijd militair

,,Kan ik straks weer hardlopen?’’ Het was het eerste wat ze wilde weten van de chirurg nadat ze gewond raakte bij een raketaanval in Uruzgan. En die vraag kwam terug, iedere keer als hij zijn gezicht liet zien. ,,Dan kwam ik met een voorbeeld: ‘Stel dat ik tien meter moet hardlopen om de bus te halen, kan dat dan?’ Iedere keer maar proberen om hem een ‘ja’ te ontfutselen.’’ Tevergeefs. Kapotte pezen en zenuwen maken dat Stephanie Verhoef nog altijd geen dag pijnvrij is. En toch, ze rent, af en toe: ,,Ze zijn nu met een nieuwe brace bezig. Ik heb meegedaan met een team van hier (militair revalidatiecentrum Doorn, red.) aan de Mud Masters. Daar heb ik dan nog dagenlang last van. Maar ik beleef er zoveel lol aan, dan is het maar even zo.’’