Dode en vier gewonden bij ongeval op A59 bij Rosmalen, slachtoffers uit auto geslingerd

Rond 02.20 uur raakte een personenauto met flinke snelheid van de weg. De auto schoot over een droogstaande sloot heen en kwam op de zijkant op een naastgelegen weg terecht, nabij de Veedijk. In de wagen zaten vijf mensen, waarvan er vier uit de auto werden geslingerd. De vijfde inzittende zat bekneld en is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Twee traumahelikopters zijn ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. Alle inzittenden zijn naar ziekenhuizen vervoerd. Eén slachtoffer is inmiddels overleden.

Onderzoek

De afslag van de A59 was enige tijd afgesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer open. Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren, hoe hard er is gereden en wie de bestuurder was. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk, maar er lijken geen andere voertuigen betrokken te zijn geweest bij het ongeval.