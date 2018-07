Doe net als Jan uit Den Bosch: geef je eigen grastekening water

Wie nu begint, rekent bedenker Jan de Rond voor, kan in een week of drie tot vier resultaat zien. De komende tijd blijft het in ieder geval nog droog en de voorsprong die deelnemers hebben als ze nu beginnen met het water geven, houden ze nog wel enige tijd. Als het ontwerp (minimaal 3 bij 2 meter) is uitgegroeid en duidelijk zichtbaar is, kunnen deelnemers en Burendagcomités uit de gemeente een foto sturen naar Mooi Zo Goed Zo (info@mzgz.nl) met naam en adres en de plek waar in het gras de tekening is gemaakt. Dat moet voor 1 september.