Dokter, beveiliger en luisterend oor: zo belangrijk is de conciërge voor de middelbare school

Officier van justitie: Marcin Naus doodgesla­gen met plank

10:38 DEN BOSCH - Marcin Naus (32) van wie het stoffelijk overschot op 26 maart is gevonden in de Bossche Ertveldplas is gedood door slagen op het hoofd met een plank. Dat werd woensdagochtend door de officier van justitie gezegd tijdens een pro forma-zitting waarbij twee uit Polen afkomstige mannen (42 en 48) terecht stonden voor moord of doodslag.