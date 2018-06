Dommelregatta: voor de gezelligheid én om te trainen

Het gemengde team Appeltaart genoot nog even van de zon op het grasveld van de organiserende roeivereniging De Hertog uit Den Bosch, voordat ze te water gingen. "We doen mee voor de gezelligheid, maar ook om te weten op welk niveau we zijn en om te trainen natuurlijk", aldus Vicky Remijn. "Dit is onze derde wedstrijd. En waarom we Appeltaart heten? Het is een roeibegrip, waarop het tempo wordt aangegeven: ap-pel-taart. Omdat iedereen het een stomme naam vindt, handhaven we hem." De wedstrijd verliep gunstig voor Appeltaart: ze werden eerste in hun categorie. "Wij vrouwen zijn blij met de tijd, de mannen iets minder", verklaarde Remijn.