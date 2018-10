Doorrijder Den Bosch al maand spoorloos: vroeg hoe het met meisje ging en reed door

Horeca­nieuws: Carpaccio krijgt zijn eigen restaurant in Den Bosch: ‘Dit gerecht is een allemans­vriend’

14:16 Wo 24 okt. Een klassieker voorgerecht bestaat er bijna niet en daarom verdient de Carpaccio wel een eigen zaak. Met die gedachte in het achterhoofd krijgt de ‘allemansvriend’ - zoals initiatiefnemer Peter Van den Wildenberg het gerecht omschrijft - ook in Den Bosch een horecagelegenheid: The Carpaccio Chop.