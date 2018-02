Doorzoeking in huis oud-wethouder Jos van Son: iPad en telefoons in beslag genomen

ROSMALEN/DEN BOSCH – Politie en justitie hebben eind november onaangekondigd het huis doorzocht van oud-wethouder Jos van Son (64) uit Rosmalen. Dat gebeurde in het kader van het mogelijk schenden van het ambtsgeheim, bevestigen bronnen aan het Brabants Dagblad. Van Son zit vast op verdenking van dat strafbare feit. Vandaag wordt duidelijk of hij langer vast moet blijven zitten.

Het nieuws van de huiszoeking is in zekere zin opvallend, omdat het aangeeft dat Van Son al enkele maanden in het vizier staat bij de autoriteiten als het mogelijke lek in de kwestie rondom de Bossche burgemeestersbenoeming. Wat zijn precieze rol is, wil een woordvoerder van OM niet zeggen.

Compleet verrast

Van Son werd ongeveer een week na zijn auto-ongeluk in Maliskamp compleet verrast door de onaangekondigde politie-actie, die onder leiding stond van de officier van justitie.

Politieagenten en rechercheurs van de Rijksrecherche belden aan en begonnen direct zijn huis in Rosmalen te doorzoeken. Op dat moment was Van Son nog in het college van B en W actief namens de politieke partij Rosmalens Belang.

Tijdens de politie-actie zijn verschillende informatiedragers van de oud-wethouder in beslag genomen, waaronder een iPad, telefoons en (oude) computers. Of er op deze gegevensdragers belastend materiaal is aangetroffen, is niet duidelijk. In de afgelopen weken heeft Van Son verschillende keren geprobeerd zijn spullen terug te krijgen, maar volgens bronnen liet justitie niets van zich horen.

'Een beschamende vertoning'

Dat veranderde vorige week, toen Van Son via de telefoon kreeg te horen dat hij zich moest melden in het politiebureau in Tilburg. Dat deed hij afgelopen dinsdag, waarna hij ter plekke is aangehouden vanwege het mogelijk schenden van het ambtsgeheim.

Of hij dat inderdaad heeft gedaan, wordt op dit moment onderzocht. De Rijksrecherche heeft hem gisteren urenlang verhoord. ,,Hij vindt het onderhand een beschamende vertoning worden”, zegt zijn advocaat Esther Vroegh. ,,De heer Van Son heeft op alle vragen netjes antwoord gegeven. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij van dit strafbaar feit beticht wordt.”

Volgens Vroegh is de Rijksrecherche al dagen volop bezig met het onderzoek. Naast Van Son zouden ook nog diverse getuigen gehoord worden. Wie die getuigen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag wordt besloten of Van Son per direct op vrije voeten wordt gesteld, of dat hij eerst moet worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ophef

Het Brabants Dagblad veroorzaakte in juli vorig jaar grote ophef door veel details en onder meer de namen van de sollicitanten naar de burgemeesterspost in Den Bosch te publiceren.