Drie aanhoudingen na vechtpartij in Den Bosch

Koffie op tien vierkante meter: De Camping wordt het kleinste koffiezaak­je van Den Bosch

11:00 Do 10 mei. Het is maar tien vierkante meter, maar toch zit in dat vlak vanaf begin juni een heus koffiebarretje. Het brugwachtershuisje bij de Orthenbrug wordt momenteel omgebouwd tot De Camping, een piepklein horecatentje met een paar zitplaatsen en coffee to go.