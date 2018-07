Hoe houd je je gazon nog een béétje groen? 'Drie uur lang sproeien is gekkenwerk'

Politie houdt spreekuur in Bossche vestiging van McDonald's

20 juli DEN BOSCH - Wijkagenten van de binnenstad starten in september met een bijzonder spreekuur in het McDonald's-filiaal aan de Hoge Steenweg. De formule Coffee with a Cop (Koffie met een agent) is enkele jaren geleden over komen waaien uit Amerika. De Nederlandse variant is gestart in onder meer Dordrecht, Scheveningen, Zwolle en Alphen aan den Rijn. Laagdrempeligheid moet zorgen voor extra animo.