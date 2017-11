Driekleur en artikel 1 zorgen voor dilemma in Bossche politiek

'We kunnen bijna alles lopend overhuizen hier in Orthen-Links'

21:23 DEN BOSCH - De een gaat zondag al slapen in het nieuwe huis in Orthen-Links. De ander wacht nog even tot na het kerstdiner. Anders worden de nieuwe gordijnen vies van de vette gourmetlucht. Orthen-Links gaat stap voor stap naar voorjaar 2020. Dan is de wijk in een nieuwe jas gestoken.