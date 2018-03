Dronken, lastige reizigers uit de trein gehaald in Den Bosch

Het mooiste lag in de hoek. Dat was Jezus!

9:15 DEN BOSCH - Van heinde en verre komen ze naar haar kijken. Naar háár, de Zoete Moeder van Den Bosch. Misschien ging u net afgelopen week, dan miste u haar, want ze was er even niet. Voor het eerst in 165 jaar mocht ze op reis, naar Maastricht, waar ze door een expert onderhanden werd genomen. Sinds vandaag, paaszaterdag, staat ze weer op haar plekje in de Sint-Janskathedraal. Dit is haar verhaal.