Droogte brengt Linie uit 1629 tevoorschijn: 'We kunnen de kaarten opnieuw gaan tekenen'

En laat dat nou net een stichting zijn die tracht de linie uit 1629 weer op de kaart te zetten. ,,Het is nog nooit zo duidelijk zichtbaar geweest als nu", zegt De Vrind. En daarmee duiken er ook voor hem verassingen op. ,,We hebben nooit exact geweten waar het batterij, een heuvel met daarop kanonnen, heeft gestaan. Dat was absoluut onduidelijk."



Het betekent ook dat er werk aan de winkel is voor de stichting. Zo heeft hij de eerste historische kaart al een beetje hertekend. ,,De afstanden klopten niet helemaal op onze kaart. Maar het is dan ook een kaart uit 1629." De Vrind hoopt ook nog andere delen van de linie vanuit de lucht te bekijken komende dag. De historische linie werd dit weekend gezien tijdens een inspectievlucht van het Waterschap Aa en Maas.



De linie werd door Frederik Hendrik aangelegd in het moerasgebied rondom Den Bosch. Iedereen kon de stad zien liggen, maar deze was ondoordringbaar voor kanonnen en legers en het was onmogelijk om er loopgraven aan te leggen door het moeras. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en water wist weg te pompen. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren. Dat maakte hem tot ver beroemd. De Stichting wil de linie weer deels zichtbaar en beleefbaar maken.