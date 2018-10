Drukke avondspits start vroeg door herfstweer

Built to Build van Groenewoud koopt deel The Wall langs A2

13:46 DEN BOSCH - De Bossche vastgoedbelegger en ontwikkelaar Built to Build, eigendom van John Groenewoud, is deels de nieuwe eigenaar van The Wall langs de A2 in Utrecht. Het pand is ook eigendom geweest van de uit Uden afkomstige omstreden vastgoedman Roger Lips. Built to Build kocht het pand samen met Urban Interest uit Den Haag van Propertize, het voormalige SNS Property Finance.