Dubieuze slotenmaker stort Bossche (88) in ellende: 'Het kostte me mijn vertrouwen én maandinkomen'

Festival Losjes lokt 3000 bezoekers naar Engeler­meer: 'Hopelijk mogen we terugkomen'

2 september DEN BOSCH - Dancefestival Losjes lokte zaterdag tussen 13.00 en 23.00 uur volgens mede-organisator Robert Hoskam zo'n 3.000 mensen naar het Engelermeer. ,,Ik ben blij met hoe het festival is verlopen. Het zou mooi zijn als we met de gemeente af kunnen spreken dat we hier jaarlijks mogen terugkeren", aldus Hoskam.