'Echte helden' in het zonnetje gezet door politie voor ingrijpen beroving van 83-jarige

Eigenaar pand De Meierijsche Kar in Den Bosch: 'Binnenkort bouwaanvraag indienen'

17:10 DEN BOSCH - De eigenaar van het pand aan de Hinthamerstraat 17 waar in februari eetcafé De Meierijsche Kar voorgoed werd gesloten verwacht over een paar maanden een bouwaanvraag bij de gemeente in te dienen. ,,We zijn in overleg met de gemeente om na te gaan wat de mogelijkheden zijn'', aldus de eigenaar.