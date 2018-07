60 miljoen beschikbaar gesteld: binnen vijf jaar moet Den Bosch nieuw theater hebben

Gemeente haalt groene alg weg uit vijver parkeerga­ra­ge Sint-Jan

16:28 DEN BOSCH - ,,We houden de algengroei goed in de gaten en grijpen weer in als het nodig is." Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Den Bosch over de aanpak van algen in de vijver boven de parkeergarage Sint-Jan aan de Hekellaan en de Hofvijver in het Paleiskwartier. Dagenlang dreef er groene drab in het water.