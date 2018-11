Een pistool in chalet Kerkdriel. Maar van wie was het?

DEN BOSCH - Justitie eist negen maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk) tegen de 37-jarige Bosschenaar Sjef R. Volgens justitie is het duidelijk dat het pistool dat op 4 april 2016 werd gevonden in een chalet op camping Maaszicht in Kerkdriel toebehoorde aan R.

Opmerkelijk, want tijdens de zitting verklaarde een man uit Haarlem vrijdagmorgen dat het wapen van hem was. De man huurde het chalet in Kerkdriel, maar stond toe dat anderen er ook wel eens overnachtten. Zo ook Sjef R. Aan hem had de Haarlemmer het wapen laten zien, zo zei hij. R. had het wapen in zijn handen genomen en zou het daarna terug hebben gegeven met de woorden: ‘Da's niks voor mij'.

Justitie hecht geen geloof aan de verklaring van de Haarlemmer. Op een vraag van de rechtbank of hij soms op verzoek van R. de schuld voor het wapen op zich nam, ontkende de Haarlemmer. ,,Ik vertel hier de waarheid, niks anders.”

Dubai

R. zelf was afwezig. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers omdat hij in Dubai zit, waar hij een autobedrijf heeft. R. werd in 2017 veroordeeld tot een celstraf voor witwassen. Hij woonde toen nog op het woonwagenkampje aan de Deutersestraat. ,,Justitie probeert hier tegen de klippen op te bewijzen dat het wapen toch van R. was. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Mijn cliënt wist niet eens dat het wapen nog in het chalet lag", stelde Kuijpers. ,,En als de officier van justitie denkt dat de getuige hier zit te liegen, had ze hem aan moeten klagen voor meineed. Maar dat heeft ze ook niet gedaan.”

Dna en vingerafdrukken

Officier van justitie hield de rechtbank voor dat zowel op het wapen als op het doosje munitie dna-sporen en vingerafdrukken van R. zijn gevonden. ,,En van niemand anders. En het is ook heel duidelijk dat hij heel vaak op het chalet in Kerkdriel was.” De inval in het chalet maakte deel uit van de grote politie-actie Trefpunt, gericht op de drugscriminelen die vanuit het bedrijf Party King in Best hun zaakjes bestierden.