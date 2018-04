Een rouwkraam ter ere van bekende marktkoopman Toon Pijnappels

DEN BOSCH - Aaaaaaaaardbeien. Met die langgerekte (en luidkeelse) kreet verwierf de verkoper van groenten, fruit en eieren bekendheid. En als-ie dan voor de zoveelste maal binnen een kort tijdsbestek een doosje aardbeien had verkocht, was Pijnappels niet te beroerd zich te bedienen van een typische oneliner: "Nog ennen euro!". Hij was óók herkenbaar aan zijn karakteristieke zwarte leren pet in de winter en zijn witkleurige katoenen hoedje in de zomer. En tot een jaar of drie terug aan zijn onafscheidelijke sigaar. Echter van de ene op de andere dag was hij plotseling met roken gestopt.

Op de Bossche warenmarkt, ter hoogte van Holland & Barrett, halverwege de Pensmarkt, kan iedereen die daaraan behoefte heeft vandaag de gehele dag stilstaan bij de rouwkraam ter ere van Toon Pijnappels. De markante marktkoopman uit Den Dungen overleed afgelopen woensdag op 67-jarige leeftijd na een ziektebed van een aantal weken.

Een man met bijzondere eigenschappen en rituelen

"We zullen hem ontzettend gaan missen", zegt 'marktbuurvrouw' Jolanda Eekels van Vitalan.nl "Vele jaren hebben we op de markt naast elkaar gestaan. Toon was een uitgesproken man met bijzondere eigenschappen en rituelen, een man uit duizenden. Iemand ook met de nodige humor. Soms kon hij zomaar vanuit het niets een oerkreet produceren. Uiteraard met de bedoeling om de boel op te schudden."

Collega Jo Reuvers uit Kerkdriel kan zich vinden in haar woorden: "Toon, die vijftig jaar op de markt heeft gestaan en in principe geen zaterdag oversloeg, kon op een vrolijke en leuke manier luidruchtig zijn. Ja, hij wist zijn waren wel aan te prijzen, met name de eigen geteelde bloemkolen waar hij zo trots op was. Hij was er écht eentje van de ouwe stempel."

Het echtpaar had nog graag een 'theezetterke' gehad

Pijnappels was geliefd bij veel Bosschenaren. Marijke 'van den Dungen' reageert perplex als ze notie krijgt van het feit dat haar favoriete marktkoopman naar de hemel is gerezen. "Jee, wat erg. Stond hij hier vier weken geleden voor het laatst? Voor mijn gevoel heb ik hem pas geleden nog gezien. Ik ken Toon persoonlijk; ben zelfs vroeger op kraamvisite geweest na de geboorte van zijn zonen Arno en Cees. Het echtpaar had graag nog een 'theezetterke' oftewel een meisje gehad, maar dat zat er niet in."

Gijs Verzandvoort, een klant met Dungense roots die ook geschokt is, tekent het condoleanceboek. "Zijn dood betekent een groot verlies voor de Bossche warenmarkt. Mensen met zoveel humor moet je koesteren. Overigens, de genen van Arno bevatten soortgelijke eigenschappen. Bij de kraam voeren we dikwijls een mini-toneelstukje op: ik ben meestal Van Lanschot, Arno is dan meneer Pastoor", aldus Verzandvoort.